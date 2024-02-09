Более 42 тысяч школьников участвовали в первом этапе национальной олимпиады

В первом этапе национальной олимпиады по биологии, информатике, математике, физике и химии, который прошел в онлайн-режиме, приняли участие 42 тысячи 997 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, во второй этап прошли:

по биологии из 7 тысяч 633 участников 3 тысячи 583;

по информатике из 4 тысяч 351 участника 331;

по математике из 12 тысяч 972 участников 6 тысяч 458;

по физике из 10 тысяч 818 участников 5 тысяч 250;

по химии из 7 тысяч 233 участников 4 тысячи 31.

В ведомстве отметили, что второй этап также пройдет в онлайн-режиме.

«Национальная олимпиада проводится, чтобы сформировать и подготовить команды Кыргызской Республики для участия в международных олимпиадах», — добавили в Минобразования.