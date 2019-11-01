Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать

У людей короткая память. Буквально вчера вся страна скорбила по погибшим при крушении «Боинга-747» недалеко от аэропорта «Манас». А сегодня Дачи СУ активно застраивают.

Будем соседями

После падения самолета от первой линии домов ничего не осталось. Там у дороги установили памятник жертвам. Чтобы помнили. И аккурат напротив него, как раз по линии движения самолетов, недавно возвели большой жилой дом. Рядом строят второй. Осталось накрыть крышу, заштукатурить, побелить — и можно справлять новоселье.

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Несколько молодых мужчин торопятся успеть со стройкой до холодов. Женщина наблюдает за ходом работ. Участок в 5 соток, по ее словам, они купили за $3 тысячи.

«Не страшно тут жить?» — спрашиваю женщину. «А чего бояться?» — пожимает она плечами. От дальнейшего разговора она отказалась.

«Давайте будем соседями! — говорит мужчина в костюме. — Мне есть где жить — в соседнем поселке Манас, но там участки не выдают. Поэтому присматриваю землю сыну и маленьким внукам тут». Близость аэропорта его тоже не смущает.

Рядом нарезано еще с десяток участков, вбиты колышки, лежат кучи гравия, залито несколько фундаментов. Прокопаны арыки, обозначающие будущую дорогу, и даже установлено две линии электрических столбов. Скоро тут, по словам владельцев земли, будут электричество и вода. А пока ее приходится покупать с водовоза по 400 сомов за тонну.

Еще один мужчина заливает фундамент чуть подальше. «Мой участок был напротив падения самолета, поэтому я поменялся. Заплатил $2,5 тысячи за 5 соток, сосед выкупил 10 соток. Нам выдали квитанции. Документов на руках пока нет. Сказали, что красная книга выдана на площадь 5 гектаров , как всю территорию застроят, каждый получит документы», — доверчиво полагает он.

«Сам я родом из Токтогула, семья (жена и пятеро детей) там, а я зарабатываю на жизнь в Бишкеке уже больше десяти лет. Участок недалеко от столицы не помешает. До зимы надо успеть залить фундамент, чтобы до весны осел, и продолжить стройку. Обратитесь к Рахиму, он распоряжается землей», — добавляет мужчина.

Снести нельзя оставить

Сразу после трагедии в январе 2017 года чиновники заявили: дачи построены с нарушениями. Жилые дома, которых вообще быть не должно, расположены в непосредственной близости к взлетно-посадочной полосе. Раньше это был дачный поселок, который со временем превратился в село с постоянными жильцами.

Говорили тогда и о сносе дач, поскольку красных книг у людей якобы нет. Однако прошло время, и о местности не вспоминают. Разве что в очередную годовщину.

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Сегодня цены на недвижимость в Дачи СУ снова поднялись. За участок в 4 сотки, на котором стоят кирпичная времянка и навес, просят $20 тысяч.

Покупателей завлекают проведенным водопроводом и мебелью. Красная книга имеется, заверяет владелец. Если потребуется, обещает в короткие сроки сделать и техпаспорт.

На участок, который сейчас продают по частям, тоже есть документ, подтверждает 24.kg аким Сокулукского района Чуйской области Асылбек Сатывалдиев. «Есть госакт о праве частной собственности. Владелец сейчас делит землю и продает», — говорит он.

Это не захват, а незаконное строительство. Землю выдали под строительство подсобного хозяйства. Разрешительных документов у людей нет. Асылбек Сатывалдиев

«Со стороны местной власти выданы предписания и уведомления о том, что нужно получить разрешительные документы на строительство. Но люди продолжают стройку. Если в обозначенные сроки они не прекратят работы, то мы обратимся в суд. Исковое заявление уже подготовили. На прошлой неделе заседал координационный совет при райгосадминистрации, где поднимали этот вопрос», — отметил он.

По словам чиновника, владельцы земли должны были представить в госорганы проект строительства, на основании чего выдают разрешение. «Но лично моя позиция такова: там нельзя строить, это санитарная зона аэропорта. На установку электрических столбов тоже никто разрешения им не давал», — добавил он.

Было общим, стало частным

В Госэкотехинспекции разводят руками: «Электрические столбы люди устанавливают самовольно. В Сокулуке это болезнь».

Поблизости от осваиваемого участка расположен и пункт захоронения радиоактивных отходов.

По информации начальника межрегионального управления Госэкотехинспекции по Сокулукскому и Московскому районам Саматбека Керимкулова, земли сельхозназначения выделяли в 1981-м заводу Ленина под подсобное хозяйство.

«И каким-то образом они сейчас оказались в частных руках. С этим нужно разбираться. Мы подготовили письмо в прокуратуру для дачи юридической оценки действиям Госрегистра и главы айыл окмоту. Только надзорный орган может проверить их. Там санитарная зона аэропорта. К нам уже обратились и Транспортная прокуратура, и представители аэропорта с просьбой прекратить строительство. От нас там закреплено два инспектора, которые все держат под контролем», — заявил он 24.kg.

Однако стройка не прекращается. Официальные предупреждения чиновников собственниками земли игнорируются. Госэкотехинспекция готовит документы для подачи на них в суд. Иначе незаконную застройку не остановить.