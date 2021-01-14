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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ: Пока нельзя сказать, как новогодние праздники повлияли на эпидситуацию

Сейчас пока сложно оценить последствия праздничных мероприятий на эпидситуацию в регионе. Об этом на брифинге сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, возможное ослабление мер физического дистанционирования и использования масок, меньшее количество проведенных тестов могло дать неполную картину.

«В прошлом году в регионе зарегистрировано свыше 26 миллионов подтвержденных случаев COVID-19. За последние семь дней — 1 миллион 800 тысяч. В начале года свыше 280 миллионов жителей европейского региона находятся в общенациональном карантине. В регионе высокий показатель распространения инфекции, поэтому в странах, где отмечаются признаки стабилизации или снижение заболеваемости, очень важно не ослаблять бдительность», — отметил он.

Ханс Клюге добавил, что в этом году появились новые инструменты борьбы с распространением инфекции — вакцины, но в то же время и новые угрозы — как и все вирусы он меняется со временем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179989/
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