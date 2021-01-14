В городе Ош открылся новый двухэтажный детский сад на 100 мест

В Оше открылся новый двухэтажный детский сад на 100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

Фото мэрии Оша. В южной столице открылся новый двухэтажный детский сад на 100 мест

По ее данным, детское учреждение № 81 «Балапан» открыли сегодня в микрорайоне «Ак-Тилек». Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что из городского бюджета финансировалось строительство пяти детских садов, два уже открыли, третий сдадут в эксплуатацию в ближайшее время. Возведение еще двух зданий продолжается.

«В прошлом году за счет местного бюджета сдали в эксплуатацию два новых детских сада и дополнительное здание школы на 500 мест», — сказал градоначальник.