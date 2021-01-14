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Общество

В городе Ош открылся новый двухэтажный детский сад на 100 мест

В Оше открылся новый двухэтажный детский сад на 100 мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. В южной столице открылся новый двухэтажный детский сад на 100 мест

По ее данным, детское учреждение № 81 «Балапан» открыли сегодня в микрорайоне «Ак-Тилек». Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что из городского бюджета финансировалось строительство пяти детских садов, два уже открыли, третий сдадут в эксплуатацию в ближайшее время. Возведение еще двух зданий продолжается.

«В прошлом году за счет местного бюджета сдали в эксплуатацию два новых детских сада и дополнительное здание школы на 500 мест», — сказал градоначальник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179980/
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