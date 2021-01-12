Глава Marvel пообещал возвращение «Мстителей»

Команда «Мстителей» обязательно вернется. Об этом рассказал изданию IGN глава студии Marvel Кевин Файги, пишет сайт www.kinonews.ru.

«В какой-то момент мне явно придется сказать «да», — отметил он.

По мнению Кевина Файги, использование различных платформ, в том числе стриминга Disney+, сулит киновселенной большие перспективы.

Издание напомнило: в 2019 году глава Marvel заявлял, что на следующем этапе фильмов из серии «Мстители» не будет.

Фильм «Мстители 4: Финал» стал самым кассовым кинопроектом в истории мирового кинематографа.