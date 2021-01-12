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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 90,8 миллиона, умерли более 1,9 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 640 тысяч 566. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 90 миллионов 237 тысяч 469 человек. Больше всего зараженных в США (22 миллиона 613 тысяч 310), Индии (10 миллионов 466 тысяч 595), Бразилии (8 миллионов 131 тысяча 612), России (3 миллиона 389 тысяч 733), Великобритании (3 миллиона 127 тысяч 643), Франции (2 миллиона 844 тысячи 680), Турции (2 миллиона 336 тысяч 476), Италии (2 миллиона 289 тысяч 21), Испании (2 миллиона 111 тысяч 782), Германии (1 миллион 941 тысяча 116) и Колумбии (1 миллион 801 тысяча 903).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 50,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 286 тысяч 345.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 944 тысяч 583. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 978 человек. В том числе в США скончались 376 тысяч 60, Бразилии — 203 тысячи 580, Индии — 151 тысяча 160, Мексике — 134 тысячи 368, Великобритании — 821 тысяча 96 и Италии — 79 тысяч 203.

В Кыргызстане зарегистрировали 82 тысячи 495 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 210 тысяч 86, Узбекистане — 77 тысяч 611, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179663/
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