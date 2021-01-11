В Кыргызстане функционирует 15 кризисных центров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, пострадавшим от семейного насилия предоставляется правовая, социальная, медицинская, психологическая помощь и защита от семейного насилия.

Министерство напоминает адреса и телефоны кризисных центров:

кризисный центр «Шанс» — руководитель Ткачева Елена Александровна, адрес: Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — руководитель Рыскулова Бюбюсара Рахматовна, адрес: Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — руководитель Капарова Джамиля Мурзаевна, адрес: Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары» — руководитель Абдылдаева Октомкан, адрес: Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

кризисный центр «Аруулан» — руководитель Ештаева Наргиза Жолуевна, адрес: Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;

кризисный центр «Ак журок» — руководитель Асилбекова Дарийкан, адрес: Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — руководитель Борпиева Гулипа, адрес: Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — руководитель Саякбаева Света, адрес: Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — руководитель Турукманова Зарина Анарбековна, адрес: Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

— руководитель Турукманова Зарина Анарбековна, адрес: Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885; кризисный центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы» — руководитель Мамбетова Токтокан Бекиевна, адрес: Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;

кризисный центр «Каниет» — руководитель Нуракова Мимоза, адрес: Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — руководитель Асанбаева Дарика, адрес: Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;

кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — руководитель Айнабекова Жыргал, телефон: 0709694550;

кризисный центр «Мээрман» в Караколе — руководитель Эмиль кызы Майрам, телефон: 0706383637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — координатор Личаню Мария Женишбековна, телефоны: 0702223535 (горячая линия), 0551733390.

Кроме того, при министерстве функционирует центр «Телефон доверия для детей — 111». Он работает круглосуточно. Звонки принимаются бесплатно с любых мобильных номеров и стационарных телефонных аппаратов.