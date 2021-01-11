Для зараженных COVID-19 свободны 376 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 376 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, дополнительную информацию по месту можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 11 января:

Национальный хирургический центр — 3;

Национальный центр фтизиатрии — 17;

Национальный центр кардиологии и терапии — 33;

Городская клиническая больница № 1 — 59;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 205;

Национальный центр охраны материнства и детства — 24;

Национальный центр онкологии и гематологии — 17;

Клинический родильный дом № 2 — 18.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 82 тысячи 380 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.