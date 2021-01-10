Выборы президента. Кандидаты уже потратили более 122 миллионов сомов

В соответствии со статьями «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов.

Информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК предоставляет сведения о движении средств избирательных фондов 17 претендентов по состоянию на 9 января 2021 года.

Садыр Жапаров имеет на счету 67 миллионов 184 тысячи 700 сомов. Потратил 67 миллионов 184 тысячи 700.

У Каната Исаева — 2 миллиона 47 тысяч сомов. Потратил 2 миллиона 36 тысяч 453.

Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 117 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 115 тысяч 750.

На счету у Клары Сооронкуловой — 1 миллион 194 тысячи 255 сомов. Потратила 1 миллион 194 тысячи 145.

Имамидин Ташов имеет 4 миллиона 924 тысячи 600 сомов. Траты составили 4 миллиона 924 тысячи 600.

У Абдиля Сегизбаева — 5 миллионов 406 тысяч 910 сомов. Траты — 5 миллионов 382 тысячи 937.

Адахан Мадумаров имеет 3 миллиона 93 тысячи 676 сомов. Потратил 3 миллиона 93 тысячи 676.

У Аймена Касенова поступления составили 4 миллиона 147 тысяч 805 сомов. Расходы — 4 миллиона 147 тысяч 72.

У Улукбека Кочкорова на счету 1 миллион 849 тысяч 90 сомов. Потратил 1 миллион 847 тысяч 208.

У Женишбека Байгуттиева — 3 миллиона 337 тысяч 850 сомов. Израсходовал 3 миллиона 337 тысяч 850.

У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 722 тысячи 193 сома. Траты — 1 миллион 722 тысячи 192.

У Курсана Асанова — 3 миллиона 965 тысяч 251 сом. Расходы — 3 миллиона 965 тысяч 221.

У Арстанбека Абдылдаева — 2 миллиона 356 тысяч сомов. Расходы составили 2 миллиона 351 тысячу 415.

Равшан Джеенбеков имеет 4 миллиона 421 тысячу 700 сомов. Потратил 4 миллиона 391 тысячу 156.

Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 469 тысяч 20 сомов. Потратил 1 миллион 446 тысяч 801.

На счету Бабыржана Тольбаева 14 миллионов 255 тысяч 943 сома. Израсходовано 12 миллионов 529 тысяч 314.

У Каныбека Иманалиева — 2 миллиона 279 тысяч 368 сомов. Израсходовал 2 миллиона 278 тысяч 785.

Всего кандидаты собрали 124 миллиона 772 тысячи 361 сом, израсходовали 122 миллиона 949 тысяч 299.

Досрочные выборы президента проходят сегодня. В них принимают участие 17 кандидатов.