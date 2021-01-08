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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Наблюдатели СНГ считают, что Кыргызстан готов к выборам президента

Кыргызстан готов к проведению досрочных выборов президента и референдума. Об этом журналистам заявил глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков.

По его словам, в настоящий момент у наблюдателей нет замечаний.

«Мы встречались с руководителями органов власти, кандидатами в президенты. Пока у нас такое впечатление, что республика готова к проведению выборов. Все вопросы решаются в строгом соответствии с законодательством. Всего в КР прибыло 138 наблюдателей от миссии СНГ. Среди них члены избирательных комиссий стран — участниц СНГ, депутаты Госдумы РФ и представители гражданского общества», — сказал Василий Волков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179225/
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