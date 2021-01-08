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Общество
Сюжет: Выборы президента - 2021

Глава ЦИК рассказала, когда могут провести второй тур выборов президента

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова встретилась с миссией международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

Она рассказала, что учет избирателей и участников референдума ведется раздельно. При этом список избирателей для общенационального голосования единый.

«В референдуме должно принять участие более 30 процентов избирателей, чтобы он был признан состоявшимся. Технически на участках будут стоять две урны: одна для президентских выборов, вторая для голосования на референдуме», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она напомнила, что победителем считается кандидат, набравший в первом туре более 50 процентов голосов. Если никто не наберет это количество голосов, объявляется второй тур с участием двух кандидатов — лидеров голосования.

«Это стандартная практика. Запланированы расходы на второй тур, расписан календарь. Итоги голосования 10 января покажут, будет ли второй тур. Он должен быть проведен в 15-дневный срок после подведения итогов голосования. Таким образом, второй тур может быть проведен в конце января — начале февраля», — добавила Нуржан Шайлдабекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179222/
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