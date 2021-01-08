11:50
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, летальные исходы зарегистрировали в Бишкеке и Баткенской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 365 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179163/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
В мире COVID-19 заразились свыше 88 миллионов, умерли более 1,8 миллиона
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 153 человека, 310 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане выявили 165 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 991
Создан прибор, который определяет у человека COVID-19 за 10 секунд
В мире COVID-19 заразились свыше 87,1 миллиона, умерли более 1,8 миллиона
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 162 человека, 303 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 170 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 81 826
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
Нужно&nbsp;ли вводить экологический режим&nbsp;ЧС в&nbsp;Бишкеке? Опрос Нужно ли вводить экологический режим ЧС в Бишкеке? Опрос
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
8 января, пятница
11:32
В мире COVID-19 заразились свыше 88 миллионов, умерли более 1,8 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 88 миллионов, умерли б...
11:09
Правительство: Выплата долга Китаю сырьем Жетим-Тоо — личное мнение Жапарова
11:03
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 153 человека, 310 — в тяжелом состоянии
11:00
Готовы ли вы к выборам президента. Тест
10:58
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом