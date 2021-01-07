В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 162 человека. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 277 пациентов, в больницах — 885.

В том числе 54 человека — в крайне тяжелом состоянии, 249 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (573 человек, или 64,7 процента) оценивают как средней тяжести. Только девять человек — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 206 человек. В Бишкеке выздоровели 67 человек, Оше — 5, Чуйской области — 62, Ошской — 8, Таласской — 13, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 6. С начала марта выздоровели 77 тысяч 376 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.