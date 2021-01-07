Заместителя прокурора Баткенского района поймали на взятке. Его осудили

Бывший заместитель прокурора Баткенского района, обвиняемый в вымогательстве взятки, осужден. Об этом указывается в приговоре областного суда.

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Уточняется, что сотрудник надзорного органа вымогал у гражданина Узбекистана деньги — 30 тысяч сомов. Заместитель прокурора угрожал потерпевшему тем, что депортирует его из страны за то, что у него отсутствуют разрешительные документы на трудовую деятельность.

«Сотрудника надзорного органа задержали при получении 20 тысяч сомов в собственном кабинете. Во время следствия задержанный находился под домашним арестом. Кадамджайский районный суд приговорил Т.Т. к штрафу в размере 260 тысяч сомов. Обвиняемый не согласился с этим решением и обжаловал его в Баткенском областном суде. Т.Т. посчитал, что суд необъективно рассмотрел его дело. По его словам, он не вымогал взятку, деньги, которые нашли у него в кабинете, даже не видел. Однако вторая инстанция оставила наказание в виде штрафа в силе», — указывается в приговоре.