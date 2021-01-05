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Общество

В Джалал-Абаде появится новый авторынок

В Джалал-Абаде появится новый авторынок. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее информации, рынок будет находиться на участке в 3,5 гектара по улице Манаса.

«Сейчас выравнивают землю. По поручению градоначальника вице-мэр Элдос Таев ознакомился сегодня с ходом работ. Новый муниципальный авторынок будет сдан в эксплуатацию в феврале этого года. Машины будут заезжать и выезжать с четырех сторон. Оплата будет взиматься по электронной системе. Деньги будут поступать в местную казну», — рассказали в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178928/
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