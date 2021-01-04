Выборы президента и референдум. В день тишины пройдет голосование вне помещений

10 января в Кыргызстане пройдут досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления.

В ЦИК уточнили, что списки избирателей, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях, уже составлены. Они поступят в УИК не позднее 7 января.

До этого дня включительно те, кто не сможет прийти на участок в день голосования, должны направить заявление. Тогда 9 января к ним приедет группа с переносной урной, чтобы они могли исполнить свой гражданский долг. Кыргызстанцы также могут принять участие в этот день и в референдуме. Заявление они должны подать также до 7 января включительно.

В контрольный список избирателей, напомним, вошли 3 миллиона 544 тысячи человек.