10:28
USD 83.50
EUR 102.36
RUB 1.13
Общество

Ученый, открывший вирус Эбола, рассказал о новой смертельной болезни

Микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание. Об этом сообщает «Газета.ру» с ссылкой на CNN.

По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки. Анализы не выявили возбудителей вируса Эбола и следов других заболеваний.

Микробиолог предполагает, что женщина могла стать нулевым пациентом нового заболевания, которое он назвал «Болезнью Х».

По оценкам африканского ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как и COVID-19. Его летальность может быть близка к вирусу Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178717/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Восьмилетнему Султану Арипову нужна ваша помощь: мальчик может умереть
При помощи селфи скоро можно будет диагностировать болезни сердца
Болезни лета. Как в жару уберечься от инфекций
Все виды болезней теперь могут быть диагностированы искусственным интеллектом
Почему кыргызстанцы много болеют, но продолжают пить воду из арыков
Популярные новости
Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за&nbsp;сплоченность Канат Сагымбаев: Каждый кыргызстанец должен продолжать борьбу за сплоченность
Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в&nbsp;2020 году Врачи, политики, спортсмены. Кого Кыргызстан потерял в 2020 году
Температурные рекорды. Самым холодным было 2&nbsp;января 1969 года Температурные рекорды. Самым холодным было 2 января 1969 года
Скучать не&nbsp;придется. Новогодняя программа мероприятий в&nbsp;Бишкеке для детей Скучать не придется. Новогодняя программа мероприятий в Бишкеке для детей
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
4 января, понедельник
10:17
В мире COVID-19 заразились свыше 85 миллионов, умерли более 1,8 миллиона В мире COVID-19 заразились свыше 85 миллионов, умерли б...
10:13
Ученый, открывший вирус Эбола, рассказал о новой смертельной болезни
10:01
В Кыргызстан перестали завозить жизненно важные медицинские препараты
09:56
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 350 нарушений ПДД
09:38
Сбросил девушку со второго этажа. Жертва насилия не верит следствию