Ученый, открывший вирус Эбола, рассказал о новой смертельной болезни

Микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание. Об этом сообщает «Газета.ру» с ссылкой на CNN.

По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки. Анализы не выявили возбудителей вируса Эбола и следов других заболеваний.

Микробиолог предполагает, что женщина могла стать нулевым пациентом нового заболевания, которое он назвал «Болезнью Х».

По оценкам африканского ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как и COVID-19. Его летальность может быть близка к вирусу Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.