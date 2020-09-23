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Общество

Восьмилетнему Султану Арипову нужна ваша помощь: мальчик может умереть

Маленькому жителю Кемина — восьмилетнему Султану Арипову поставили диагноз «апластическая анемия». Его отец просит помощи. Об этом сообщает общественный благотворительный фонд «Помощь детям».

благотворительного фонда «Помощь детям»
Фото благотворительного фонда «Помощь детям». Султану Арипову требуется 80 тысяч сомов на покупку лекарств
По его данным, ребенку срочно нужно 16 ампул дорогостоящего препарата АТГАМ (избирательный иммунодепрессант, снижающий количество циркулирующих тимусзависимых лимфоцитов).

«Одну ампулу отец мальчика уже купил, для покупки 15 ампул необходимо около 180 тысяч сомов. Примерно 100 тысяч уже помогли собрать родственники и друзья, осталось собрать еще 80 тысяч», — отмечают в фонде.

В 2018 году мама Султана умерла от рака легких. Супруг остался один с тремя детьми.

Все, кто желает оказать любую помощь, могут позвонить по телефонам: 0312905178; 0508103103.

«Элсом» — 0509103103.⠀
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166168/
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