При помощи селфи скоро можно будет диагностировать болезни сердца

Китайские ученые придумали, как диагностировать болезни сердца по селфи. Новый алгоритм способен выявить проблемы с сердцем по внешним признакам и предупредить пациента о рисках.

Специалисты Китайской академии наук разработали алгоритм, способный по селфи выявить проблемы с сердцем. Об этом говорится в статье в журнале European Heart Journal.

Такая мера, конечно, не заменит поход к врачу, но позволит вовремя обратить внимание на проблемы и обратиться к специалисту.

«Наша конечная цель — разработать приложение для людей с повышенным риском развития болезней сердца, которым бы они могли пользоваться до похода к врачу», — говорит профессор Чжэ Чжэнь, один из авторов исследования.

Исследователи сосредоточились на специфических факторах, которые могут проявляться при болезнях сердца. К таким факторам относятся, например, седые или истончающиеся волосы, морщины, складки в ушной раковине, ксантелазма (подкожные отложения холестерина, иногда встречающиеся на веках) и роговичная дуга (отложения жира и холестерина в виде бело-голубых, серых или голубых непрозрачных колец на внешних краях роговицы).

Для обучения нейросети исследователи отобрали фото лиц почти 6 тысяч пациентов. Кроме фотографий они использовали также их демографические данные и записи из медкарт.

Чувствительность алгоритма (доля правильно определенных случаев болезни) составила 80 процентов, специфичность (доля правильно определенных здоровых людей) — 54 процента. Ученым удалось добиться результатов лучших, чем при использовании некоторых современных методов первичной диагностики.

В первую очередь алгоритм ориентирован на выявление ишемической болезни сердца — состояния, при котором нарушается кровоснабжение миокарда из-за поражения коронарных артерий. В развитых странах ишемическая болезнь сердца — одна из основных причин утраты трудоспособности и смертности среди населения.