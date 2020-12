Тренер клуба «Рубин» Леонид Слуцкий снял клип к Новому году. Интернет в восторге

Тренер российского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий приготовил для болельщиков настоящий сюрприз — он не только перепел знаменитую рождественскую песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, но и вместе со своей командой снял на кавер видеоклип. Об этом пишут российские СМИ.

Ролик Леонид Слуцкий опубликовал в своем Instagram и получил много комплиментов от подписчиков, которые назвали видео лучшим новогодним роликом от команды российской премьер-лиги.

Отметили интернет-пользователи и вполне приличный английский язык Слуцкого. Впрочем, в этом нет ничего удивительного — несколько лет назад Леонид Слуцкий жил в Лондоне и тренировал футбольный клуб «Халл Сити».

К сценарию видеоклипа команда «Рубин» под руководством своего главного тренера подошла с большой долей юмора и иронии. Роль президента исполнил футболист Дмитрий Тарасов, а нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, который в этом сезоне отметился пока всего двумя голами, появился в клипе в виде новогодней елки. Киноманы без труда разглядели здесь отсылку к фильму «Большой Лебовски», а сам Слуцкий затроллил относительно новые футбольные правила с системой видеоповторов VAR.

В восторг от ролика Леонида Слуцкого пришел и редактор одного из главных спортивных изданий мира The Athletic Питер Бакингем. Он восхитился ранее неизвестными публике талантами футбольного тренера.

После просмотра музыкального видео Леонида Слуцкого журналистка Daily Mail Кэтрин Батте заявила, что она объявит «Евровидению» бойкот в следующем году, если Россию не будет представлять Слуцкий. Немецкая журналистка Ясмин Баба пошла в своих фантазиях еще дальше и предложила вручить тренеру «Грэмми» за исполнение этого новогоднего хита.