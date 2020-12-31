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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 849 человек, 325 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 849 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 756 пациентов, в больницах — 1 тысяча 93.

Из них 46 человек — в крайне тяжелом состоянии, 279 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (756 человек, или 69,1 процента) оценивают как средней тяжести. Только 12 человек (1 процент) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 294 человека. В Бишкеке — 77 человек, Оше — 32, Чуйской области — 76, Ошской — 16, Таласской — 7, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 30, Баткенской — 14. С начала марта выздоровели 75 тысяч 918 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178553/
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