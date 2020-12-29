В Минздраве уверяют, что нехватки лекарств для онкобольных нет

Препараты, предоставляемые международным фондом The Max Foundation, получены в полном объеме, а после распределены между больными. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве, подчеркнув, что жалоб на нехватку лекарственных средств со стороны пациентов не поступало.

Отметим, ранее учредитель фонда «Помогать легко» Динара Аляева на пресс-конференции, проведенной в 24.kg, обвинила руководство Национального центра онкологии и гематологии в халатности, выражающейся в том, что лекарства и дорогие препараты, предоставляемые международными организациями, не доходят до больных.

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В Наццентр онкологии с 2004 года поступает гуманитарная помощь от фонда The Max Foundation США — лекарственные препараты для больных с хроническим миелолейкозом.

«Руководителем проекта являлась профессор Дамира Байзакова, в течение последних 15-16 лет она вела учет больных и тесно работала с фондом на общественных началах. После ее кончины в ноябре 2020-го руководителем проекта назначен профессор Турусбек Абдылдаев, который является квалифицированным специалистом, имеющим сертификат в области онкологии, выданный США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках меморандума любая информация является конфиденциальной и не разглашается третьим лицам, как и список больных, в связи с чем медицинский персонал (врач, медсестра) не имеет права давать сведения.

«Кроме меморандума, с фондом также заключается двусторонний договор с пациентом, получающим бесплатно определенные онкологические препараты», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве также добавили, что фонд The Max Foundation в обязательном порядке следит за доставкой медикаментов и их распределением.

«НЦОиГ предоставляет фонду информацию о получении груза и его использовании. Указанный Динарой Аляевой груз, прибывший в июне 2020 года, а именно «Гливек» в количестве 1 тысяча 330 упаковок № 120 и «Тасигна» в количестве 168 упаковок № 112, в полном объеме получен и поставлен на учет, а после распределен между пациентами. Со стороны пациентов жалоб на нехватку лекарственных средств не поступало», — заметили там.

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Сообщается, что при оформлении груза проведены все обязательные процедуры согласно протоколу правительства.

«На ежегодной основе проходит аудит назначенным представителем фонда The Max Foundation. Замечаний за весь период работы не было. Также имеется договор с общественным фондом «Больные с хроническим миелолейкозом», который участвует в оформлении растаможки груза и доставки до места назначения», — заключили в ведомстве.