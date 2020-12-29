В Минздраве уверяют, что нехватки лекарств для онкобольных нет

Препараты, предоставляемые международным фондом The Max Foundation, получены в полном объеме, а после распределены между больными. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве, подчеркнув, что жалоб на нехватку лекарственных средств со стороны пациентов не поступало.
Отметим, ранее учредитель фонда «Помогать легко» Динара Аляева на пресс-конференции, проведенной в 24.kg, обвинила руководство Национального центра онкологии и гематологии в халатности, выражающейся в том, что лекарства и дорогие препараты, предоставляемые международными организациями, не доходят до больных.
«Руководителем проекта являлась профессор Дамира Байзакова, в течение последних 15-16 лет она вела учет больных и тесно работала с фондом на общественных началах. После ее кончины в ноябре 2020-го руководителем проекта назначен профессор Турусбек Абдылдаев, который является квалифицированным специалистом, имеющим сертификат в области онкологии, выданный США», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках меморандума любая информация является конфиденциальной и не разглашается третьим лицам, как и список больных, в связи с чем медицинский персонал (врач, медсестра) не имеет права давать сведения.
«Кроме меморандума, с фондом также заключается двусторонний договор с пациентом, получающим бесплатно определенные онкологические препараты», — подчеркнули в ведомстве.
В Минздраве также добавили, что фонд The Max Foundation в обязательном порядке следит за доставкой медикаментов и их распределением.
«НЦОиГ предоставляет фонду информацию о получении груза и его использовании. Указанный Динарой Аляевой груз, прибывший в июне 2020 года, а именно «Гливек» в количестве 1 тысяча 330 упаковок № 120 и «Тасигна» в количестве 168 упаковок № 112, в полном объеме получен и поставлен на учет, а после распределен между пациентами. Со стороны пациентов жалоб на нехватку лекарственных средств не поступало», — заметили там.
«На ежегодной основе проходит аудит назначенным представителем фонда The Max Foundation. Замечаний за весь период работы не было. Также имеется договор с общественным фондом «Больные с хроническим миелолейкозом», который участвует в оформлении растаможки груза и доставки до места назначения», — заключили в ведомстве.