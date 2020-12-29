16:37
USD 82.71
EUR 101.23
RUB 1.12
Общество

В Минздраве уверяют, что нехватки лекарств для онкобольных нет

Препараты, предоставляемые международным фондом The Max Foundation, получены в полном объеме, а после распределены между больными. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве, подчеркнув, что жалоб на нехватку лекарственных средств со стороны пациентов не поступало.

Отметим, ранее учредитель фонда «Помогать легко» Динара Аляева на пресс-конференции, проведенной в 24.kg, обвинила руководство Национального центра онкологии и гематологии в халатности, выражающейся в том, что лекарства и дорогие препараты, предоставляемые международными организациями, не доходят до больных.

Читайте по теме
Онкобольные пожаловались на бездействие Наццентра онкологии и гематологии
В Наццентр онкологии с 2004 года поступает гуманитарная помощь от фонда The Max Foundation США — лекарственные препараты для больных с хроническим миелолейкозом.

«Руководителем проекта являлась профессор Дамира Байзакова, в течение последних 15-16 лет она вела учет больных и тесно работала с фондом на общественных началах. После ее кончины в ноябре 2020-го руководителем проекта назначен профессор Турусбек Абдылдаев, который является квалифицированным специалистом, имеющим сертификат в области онкологии, выданный США», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках меморандума любая информация является конфиденциальной и не разглашается третьим лицам, как и список больных, в связи с чем медицинский персонал (врач, медсестра) не имеет права давать сведения.

«Кроме меморандума, с фондом также заключается двусторонний договор с пациентом, получающим бесплатно определенные онкологические препараты», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве также добавили, что фонд The Max Foundation в обязательном порядке следит за доставкой медикаментов и их распределением.

«НЦОиГ предоставляет фонду информацию о получении груза и его использовании. Указанный Динарой Аляевой груз, прибывший в июне 2020 года, а именно «Гливек» в количестве 1 тысяча 330 упаковок № 120 и «Тасигна» в количестве 168 упаковок № 112, в полном объеме получен и поставлен на учет, а после распределен между пациентами. Со стороны пациентов жалоб на нехватку лекарственных средств не поступало», — заметили там.

Читайте по теме
Пациенты с онкологическими заболеваниями вновь вышли на митинг к Минздраву
Сообщается, что при оформлении груза проведены все обязательные процедуры согласно протоколу правительства.

«На ежегодной основе проходит аудит назначенным представителем фонда The Max Foundation. Замечаний за весь период работы не было. Также имеется договор с общественным фондом «Больные с хроническим миелолейкозом», который участвует в оформлении растаможки груза и доставки до места назначения», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178403/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Почему дорогостоящая гуманитарка «растворяются» на пути к пациенту?
Лекарства не доходят до больных. Наццентр онкологии обвинили в халатности
Россия снова помогла Кыргызстану с ПЦР-тестами. Хватит на 200 тысяч исследований
Минздраву передали 20 тысяч ПЦР-тестов из Южной Кореи
ПРООН снова оказала гумпомощь правоохранительным органам Кыргызстана
В Кыргызстане людям, живущим с ВИЧ, помогли продуктовыми наборами
Россия и ВОЗ передали гуманитарную помощь Кыргызстану на $42 тысячи
Россия передаст 9 тысяч тонн продуктов нуждающимся семьям кыргызстанцев
Онкобольные пожаловались на бездействие Наццентра онкологии и гематологии
Правительство Кореи направило гуманитарную помощь Кыргызстану на $300 тысяч
Популярные новости
Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о&nbsp;побеге брата Пусть занимается своими делами. Матраимов прокомментировал слухи о побеге брата
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Продажа радиочастот. Новые задержания и&nbsp;домашние аресты Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты
Больницам страны передали 49&nbsp;машин скорой помощи. 12&nbsp;из&nbsp;них с&nbsp;аппаратами ИВЛ Больницам страны передали 49 машин скорой помощи. 12 из них с аппаратами ИВЛ
Бизнес
Услуги &laquo;Керемет Банка&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;мобильном кошельке MegaPay без комиссии! Услуги «Керемет Банка» теперь и в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!
&laquo;Керемет Банк&raquo; принимает онлайн-переводы из&nbsp;&laquo;СберБанка&raquo; по&nbsp;номеру телефона «Керемет Банк» принимает онлайн-переводы из «СберБанка» по номеру телефона
Изменение условий пополнения в&nbsp;платежных терминалах&nbsp;О! Изменение условий пополнения в платежных терминалах О!
Новогодние СКИДКИ до&nbsp;90&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; один день Новогодние СКИДКИ до 90 процентов на красивые номера в O!Store — один день
29 декабря, вторник
16:30
Эльвира Сурабалдиева: Среди школьниц растет число нелегальных абортов Эльвира Сурабалдиева: Среди школьниц растет число нелег...
16:22
Выборы президента. На кандидата Садыра Жапарова в ЦИК поступила еще одна жалоба
16:09
Вице-премьер поручил проверить неблагополучные семьи во время каникул
16:03
Число случаев семейного насилия в Кыргызстане за год выросло на 10 процентов
15:49
Кыргызстанец в Москве упал с крыши дома и скончался