Онкобольные пожаловались на бездействие Наццентра онкологии и гематологии

Онкобольные пожаловались на отсутствие поддержки со стороны Минздрава и Наццентра онкологии и гематологии. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

По словам родственников получателей противоопухолевой иммунной терапии, Центр онкологии и гематологии не содействует в приобретении необходимых им препаратов.

«Лечение этой болезни для нас является новейшим. Как выяснилось, в наццентре отсутствуют клинические протоколы лечения, противоопухолевые иммунные препараты не были включены в спецперечень лекарственных средств», — рассказала Асель Богачиева.

По ее данным, позже препарат в спецперечень включили, но тендер по его закупке не состоялся. Наццентр и Минздрав не прилагают никаких усилий для решения вопроса. У родственников получателей противоопухолевой иммунной терапии закончились финансовые средства, чтобы самостоятельно закупать эти лекарства.

«В 2018 году мою сестру выписали в среднетяжелом состоянии из наццентра. Сказали, что медицина в ее случае бессильна. Ей провели операцию в Турции. Помогли. Но последние семь-восемь месяцев она не получает иммунотерапию, которая ей необходима. У нас уже средства закончились. Все, что было (жилье, участки), продали. Более $100 тысяч ушло. Минздрав ничем не помог», — заявил Ринат Асанбаев.

Участники конференции напомнили, что в соответствии с законом об оказании онкологической помощи населению обеспечение высокотехноличными лекарственными средствами — это обязанность государства.

В связи с этим они обратились к вице-премьер-министру Эльвире Сурабалдиевой с просьбой взять этот вопрос под контроль.