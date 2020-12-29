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Общество

Кыргызстанцы обеспечены только тремя продуктами из списка жизненно важных

Кыргызстан может обеспечить себя только тремя жизненно важными продуктами. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила завотделом продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства Анаркуль Бекболиева.

По ее словам, в список продуктов продовольственной безопасности входит девять наименований.

«Это хлебобулочные, мясо, бахчевые, сахар, картофель, фрукты и ягоды, яйца, молочные и растительное масло. Мы можем обеспечить себя по трем направлениям: это бахчевые, молочное и картофель. По хлебопродуктам и растительному маслу мы импортозависимы», — сказала Анаркуль Бекболиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178379/
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