Кыргызстанцы обеспечены только тремя продуктами из списка жизненно важных

Кыргызстан может обеспечить себя только тремя жизненно важными продуктами. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила завотделом продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства Анаркуль Бекболиева.

По ее словам, в список продуктов продовольственной безопасности входит девять наименований.

«Это хлебобулочные, мясо, бахчевые, сахар, картофель, фрукты и ягоды, яйца, молочные и растительное масло. Мы можем обеспечить себя по трем направлениям: это бахчевые, молочное и картофель. По хлебопродуктам и растительному маслу мы импортозависимы», — сказала Анаркуль Бекболиева.