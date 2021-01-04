Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта

Бишкекчане, которые приобретают квартиры в новых многоэтажных домах, периодически сталкиваются с проблемами: то документов на земельный участок нет, то за свет приходится платить втридорога. А в последние годы многие удивились, что не могут пользоваться природным газом.

Договор с застройщиком, в котором четко указано его обещание газифицировать жилье, проблему не решает.

Как оказалось, строительные компании отказываются выполнять требования по безопасности и установке газосигнализаторов. Без них «Газпром» наотрез отказывается подавать голубое топливо в квартиры.

Пять тысяч квартир в заложниках

«Второй год в нашем доме нет газа и отопления. В ноябре 2019 года мы переехали в квартиру в новом доме. Тогда отопления и газа не было, но компания-застройщик обещала, что скоро все подключит. До сих пор ничего нет. Компания строит еще один дом в этом же районе. Зачем это делать, если не можете подключить отопление и газ? Тут живут люди в возрасте, маленькие дети, беременные», — пожаловался бишкекчанин Баялы в соцсетях.

Из обсуждения под его публикацией стало ясно, что с похожими проблемами столкнулись десятки семей. Каждая из них при покупке новой квартиры была уверена, что там будет природный газ. Но желаемого так и не получили.

Обещанный газ не подали в 5 тысяч квартир, построенных в девяти-десятиэтажных домах.

«У нас тоже была неудачная покупка квартиры. Два года ждали подключения газа. Сначала говорили, что не все квартиры заселены. Но мы с жильцами собрались воедино. Требуем своего, обещанного», — рассказала Нурия Абдуллаева.

Некоторые и вовсе ждут подачи газа три года. Схема та же — прописанная в договоре газификация и отсылки на малое число жильцов. Потом людей попросили заплатить.

«В 2019 году опять поднимали вопрос, так как дом уже заселен, доступ к квартирам обеспечен. При очередной проверке «Бишкекгаза» выяснилось, что надо установить газосигнализаторы», — поделилась своей историей Анна Мирина.

Нет газосигнализатора — нет газа

В компании «Газпром Кыргызстан» 24.kg подтвердили, что не подключают дома к газу. Дело в том, что еще в 2011 году, а потом дополнительно в 2016-м приняли новую редакцию закона об обеспечении пожарной безопасности. Она предусматривает требование об установке систем автоматического контроля загазованности. На сегодня ими являются газовые сигнализаторы и электромагнитные клапаны.

Именно эти системы стали камнем преткновения в отношениях между застройщиками, газовиками и хозяевами квартир.

Застройщики наотрез отказываются ставить системы, а «Газпром» не может проводить газ в дома с нарушением закона и ставя под угрозу безопасность жильцов. Госархстрой с 2016 года много раз проводил рабочие совещания с представителями строительных компаний, монтажных организаций, ОсОО «Газпром Кыргызстан», Министерства чрезвычайных ситуаций. На них говорили о необходимости установки систем автоматического контроля загазованности.

В проектной документации на строительство объектов, в том числе и в жилых домах до 10 этажей, обязательно предусматривают системы автоматического контроля загазованности. Именно такие проекты получают положительное заключение департамента госэкспертизы. И только на основании такого проекта можно вести строительные работы.

«При приемке внутренних систем газоснабжения жилых домов любой этажности эксплуатирующие филиалы ОсОО «Газпром Кыргызстан» проверяют соответствие выполненного монтажа газопроводов проектной документации. Если газосигнализаторов нет, мы отказываемся подавать газ», — объяснил позицию «Газпрома» заместитель генерального директора компании Мурат Сулайманов.

Проблема и в том, что «Газпром Кыргызстан» не может сам установить, взять на баланс и обслуживать газосигнализаторы.

По договору границей раздела собственности является кран на вводе для индивидуальных жилых домов/кран на отпуске для квартир многоэтажных домов. Отключающее устройство и прибор учета газа является собственностью поставщика. Все остальное дополнительное оборудование приобретает и обслуживает потребитель.

Безопасность или бизнес?

«Сейчас в Бишкеке есть компании, которые готовы устанавливать системы безопасности и обслуживать их. Но застройщики не хотят с ними работать. А мы не можем рисковать. Речь не только о соблюдении закона, но и о безопасности людей», — подчеркнул Мурат Сулайманов.

Действительно ли речь о безопасности? На самом деле ДА! Государство неспроста ужесточает требования к строительству многоэтажных зданий. Когда речь о подаче газа, нужно быть предельно внимательными. Ведь малейшая утечка газа может привести к трагедии.

Газосигнализатор — это измерительный прибор, который определяет качественный и количественный состав смесей газов. В случае чего он подает тревожный сигнал на отключение. Основной функцией таких приборов является безопасное использование природного газа в быту.

Газосигнализатор быстро определяет утечку бытового газа, которая может стать причиной пожара или взрыва в квартире.

Такие системы применяют партнеры Кыргызстана по ЕАЭС. Например, газовую систему Армении считают одной из самых безопасных именно потому, что там реализована программа по установке газовых сигнализаторов и отсечных клапанов (системы безопасности) в домах потребителей.

В Армении сегодня нет бурного строительства в жилом секторе. Но они вернулись к старым домам, построенным 30-40 лет назад, и поставили в них системы автоматической противопожарной защиты.