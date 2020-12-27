В Кыргызстане еще девять медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще девять медицинских работников. Об этом сообщили в республиканском штабе.
По его данным, в Бишкеке зафиксированы два случая заражения медиков, по одному случаю в Чуйской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях. В Оше и Баткенской области — по два случая заражения.
За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны восемь человек, из домашней самоизоляции — четыре.
Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 104, из которых выздоровели 3 тысячи 885.