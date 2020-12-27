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Общество
Сюжет: Полезные советы

11 советов, как защитить новогоднюю елку от кота

Уже все готово к празднику, украшен дом и блестит яркими игрушками новогодняя красавица-елка. И вдруг возникает неожиданная «пушистая» проблема в виде не в меру любопытных и проказливых домашних питомцев. Как защитить главный новогодний атрибут от братьев наших меньших, а им самим не дать пострадать в неравной схватке с такой притягательной наряженной елкой? Давайте разбираться!

Лысая елка висит на потолке

Самый простой способ, который лежит на поверхности — изолировать друг от друга противоборствующие стороны в лице домашних питомцев и, собственно, елки. И тут человеческая фантазия безгранична. Многие выбирают путь наименьшего сопротивления — новогоднее дерево ограждают от пушистых агрессоров в буквальном смысле.

Но такие кардинальные меры не только лишают лакомого кусочка кота, но и портят эстетическое удовольствие более сознательным членам семьи. Поэтому есть варианты попроще. Например, можно украсить только верхнюю часть елки. Или оставить от нее только макушку, если, конечно, рука не дрогнет сотворить с пушистым хвойным деревом такое непотребство.

Бывает, что и этого недостаточно. Тогда в ход идут нетрадиционные методы установки елки — например, на потолке. Подобные инсталляции сейчас в тренде, не исключено, что как раз благодаря любопытным котам-хулиганам.

Новогоднее дерево можно изобразить — на картине или просто на стене. Напрашивается аналогия с Буратино и нарисованным очагом, но лучше так, чем вообще без новогоднего антуража.

Или другой вариант — поставить елку, которая точно не вызовет никаких эмоций, разве что недоумение. Причем не только у домашнего животного, но и у гостей и самих домочадцев. Зато креативно и концептуально, пусть и небезопасно.

Совсем отчаявшиеся котовладельцы призывают на помощь пищевую пленку или скотч. А дальше все зависит от вашей гуманности.

Как защитить новогоднюю елку, кота и свои нервы

Но если говорить серьезно, то домашние животные легко могут ужиться с елкой без угрозы для жизни и здоровья — своего и елки. Достаточно следовать нескольким разумным советам.

Итак, все очень просто. Елку лучше выбрать искусственную, а игрушки — небьющиеся, из пластика, бумаги или фанеры. Новогоднее дерево хорошо закрепить, чтобы оно выстояло даже при массированной атаке домашних хулиганов. Самые ценные и хрупкие игрушки повесить на верхние лапы, а провода от гирлянд по возможности спрятать и обязательно проверить, чтобы они были целыми. Основание елки оградить, а саму ее опрыскать цитрусовым ароматом, который отпугнет братьев наших меньших. Или создать настроение новогодними композициями, которые можно легко разместить в недоступном для животных месте.

из интернета
Фото из интернета. Новогодняя композиция

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178031/
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