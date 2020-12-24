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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки умерли от коронавируса три человека

В Кыргызстане за последние сутки зафиксировали три смерти от коронавируса. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, два случая зарегистрировали в Бишкеке и один — в Баткенской области.

За весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 340 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177787/
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