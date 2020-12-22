Милиция изъяла у бишкекчан 163 единицы огнестрельного оружия

163 единицы оружия изъяты у жителей Бишкека по итогам рейда «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба ГУВД. Отмечается, что три единицы горожане сдали добровольно.

«Были проверены 2 тысячи 184 владельца огнестрельного оружия и 26 объектов разрешительной системы. Составлен 101 протокол, 76 владельцам оружия вынесены предупреждения, 25 владельцам оружия за нарушение условий хранения выписаны штрафы на общую сумму 45 тысяч сомов. Кроме того, за нарушение условий хранения изъято 163 единицы огнестрельного оружия, три единицы оружия были выданы добровольно, также изъяты 3 тысячи 854 патрона», — сообщили в ГУВД.

Отметается, что в целях недопущения нарушения законодательства с владельцами огнестрельного оружия были проведены разъяснительные беседы.