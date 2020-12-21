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Общество

Его ждали почти 800 лет: сегодня произойдет Великое соединение Юпитера и Сатурна

Сегодня вечером состоится так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Астрономы под этим понимают момент визуального сближения планет на небесной сфере для наблюдателя. Как пишет The Guardian, их свечение будет самым ярким за последние 800 лет. При этом расстояние между планетами останется огромным — 750 миллионов километров.

Сегодня вечером эти две планеты будут выглядеть на небе как одна яркая звезда. Это произойдет в тот момент, когда 12-летняя орбита Юпитера и 29-летняя орбита Сатурна сблизят их между собой.

Последний раз Великое соединение наблюдалось в мае 2000 года, однако из-за его положения на небе за ним было сложно наблюдать. По словам сотрудников обсерватории Перта, Великое соединение в 1623-м (в тот момент еще был жив Галилео Галилей) тоже было сложно увидеть, поскольку эти планеты находились близко к солнцу и терялись в его ярком свечении.

По словам экспертов, в этом году небесный феномен можно будет увидеть из любой точки на планете, однако лучшие условия для наблюдения будут в районе экватора. Рождественский «поцелуй» — так назвал это соединение астроном Брэд Такер из Австралийского национального университета — появится низко над горизонтом в западном небе.

Через бинокль можно будет увидеть яркие планеты-гиганты, а также самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европу.

Через телескоп можно также увидеть спутники планет и кольца Сатурна. Искать планеты нужно будет на юго-западе, небо должно быть безоблачным.

Последний раз аналогичное сближение планет-гигантов произошло 4 марта 1226-го. Расстояние между планетами было 3,5 угловых минуты. В следующий раз это природное явление произойдет 15 марта 2080 года — планеты будут разделять шесть угловых минут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177417/
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