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Техноблог

Впечатляющие снимки Юпитера с космического аппарата «Юнона» показала NASA

Новые впечатляющие снимки Юпитера, сделанные космическим аппаратом «Юнона», показала NASA.

Это одни из самых качественных изображений планеты. Межпланетная станция была запущена в 2011 году и достигла Юпитера пять лет спустя, преодолев расстояние в 2,8 миллиарда километров. С тех пор «Юнона» проносится мимо Юпитера и его лун, отправляя полученные данные на Землю.

«Юпитер — это Розеттский камень нашей Солнечной системы. «Юнона» отправляется туда в качестве нашего посланника, чтобы интерпретировать то, что может сказать Юпитер», — говорил главный исследователь этой миссии Скотт Болтон.

Примерно через год «Юнона» завершит свою работу — «упадет» на газовый гигант, чтобы избежать столкновения со спутниками Юпитера, где, по предположениям ученых, может существовать жизнь.

Общая стоимость миссии NASA составила $1,13 миллиарда, в эту сумму входят разработка и запуск космического аппарата, обработка научных данных и другие операции.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310562/
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