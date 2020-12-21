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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Это недопустимо. В органах милиции сняли видеофильм о проблеме семейного насилия

Сотрудники УВД Джалал-Абадской области сняли короткометражный фильм, призывающий задуматься о последствиях семейного насилия. Шестиминутная лента представлена широкой общественности. В пресс-службе ведомства 24.kg рассказали подробности проекта.

«Ролик был снят и смонтирован буквально за одну неделю. В основу сюжета мы решили взять историю о том, как женщина из-за семейного насилия, избивающего ее пьяного мужа теряет ребенка. С сожалением приходится констатировать, что подобные случаи для Кыргызстана не художественная выдумка. Такое случается достаточно часто. Мы посчитали, что, увидев нашу работу, люди начнут задумываться над своим поведением, семейными ценностями и тем, что насилие недопустимо», — рассказали в пресс-службе УВД.

В милиции отметили, что над созданием короткометражного фильма работали профессиональные операторы и актеры областного кыргызского драматического театра имени Барпы.

В УВД также подчеркнули, что над решением проблем семейного насилия должны работать не только сотрудники правоохранительных органов, но и все общество. Не редко к трагедии приводит молчание родственников, знакомых и соседей жертв.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177374/
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