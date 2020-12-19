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Общество

Максат Мамытканов поздравил сотрудников ГКНБ с профессиональным праздником

Работники органов национальной безопасности отметили сегодня свой профессиональный праздник. Пресс-центр ведомства сообщает, что в торжественном мероприятии по этому поводу принял участие вице-премьер-министр Максат Мамытканов.

«Он поблагодарил сотрудников ГКНБ за проводимую работу в борьбе с терроризмом, экстремизмом, коррупцией и ОПГ. Также отметил, что госкомитет должен усилить свою работу по противодействию современным вызовам и принять все необходимые меры по защите национальной безопасности Кыргызстана», — говорится в сообщении.

В свою очередь, выступая перед подчиненными, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев отметил, что уходящий год был очень сложным и перед чекистами предстоит кропотливая работа по обеспечению национальной безопасности. Также он заверил, что сотрудники органов нацбезопасности и впредь будут с честью выполнять свой долг. В завершении отличившимся сотрудникам были вручены награды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177290/
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