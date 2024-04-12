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Общество

Камчыбек Ташиев: Русский язык важен для наших будущих поколений

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал выступление спикера Жогорку Кенеша на заседании парламента, где он призвал называть детей кыргызскими именами, и высказался о статусе других языков.

По словам Камчыбека Ташиева, сокращать использование других языков в повседневной жизни нашего общества ради развития или сохранения кыргызского языка — это заблуждение.

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«Кыргызский не будет развиваться, если не будет других языков. Наше будущее поколение наряду с кыргызским должно знать и другие языки. Ведь через другие языки можно познать мир, внедрять в нашу страну новые технологии, разработанные в других государствах. Исходя из этого, наша республика будет развиваться, не отставая от зарубежной цивилизации. Например, я расскажу о себе, мы уже несколько лет доплачиваем двум учителям, обучающим детей из сел русскому и английскому языкам. Моя цель, чтобы они тоже учили другие языки и познавали мир», — рассказал он.

Глава ГКНБ добавил, что не поддерживает спикера в этом вопросе, так как русский язык очень важен для будущих поколений.

«Кыргызский — наш родной язык, и мы его не забудем до конца жизни. Насчет имен стоит помнить, что мы мусульманское население. Вообще, лучше всего красивые кыргызские мусульманские имена, например, Камчыбек», — отметил он.

Напомним, ранее спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев предложил отказаться от арабских имен и призвал называть детей кыргызскими именами. Он предложил блокировать мультфильмы и игры для детей на английском и русском языках и создавать их на кыргызском. По словам торага, дети даже в отдаленных селах начинают говорить на русском и английском языках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291432/
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