В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 245 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 551 пациент, в больницах — 1 тысяча 694.

В том числе 85 (5 процентов) человека — в крайне тяжелом состоянии, 476 (28 процентов) — в тяжелом. Состояние основной массы больных (1 тысячи 109 человек, или 65,4 процента) оценивают как средней тяжести. Только 24 человека (1,4 процента) — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 408 человек. В Бишкеке выздоровели 115 человек, Оше — 15, Чуйской области — 135, Ошской — 27, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 42, Джалал-Абадской — 34, Баткенской — 21. С начала марта выздоровели 72 тысячи 459 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.