ТЭЦ Оша отрицает, что есть жалобы от горожан на электричество. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

Ранее домовладельцы девяти многоэтажных жилых домов, расположенных на улице Шакирова и проспекте Масалиева, обратились с открытым письмом к власти с просьбой отсоединить строительную компанию от их теплосети.

«Семь многоэтажных жилых домов получают тепло. До сегодняшнего дня от них никаких заявлений по поводу плохого отопления не поступало. Только по одному дому на улице Шакирова были проблемы из-за нарушения в стоячных трубопроводах. В настоящее время специалисты ТЭЦ на месте совместно с жителями разбираются в причинах неполадок», — рассказали в теплоэлектроцентрали города.

Отмечается, что в прошлом году от жителей указанного дома также поступало заявление, что претензий к ТЭЦ не имеют. «17 декабря поступило заявление, чтобы дом отключили для устранения неполадок», — заключили в ТЭЦ.