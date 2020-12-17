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Общество

Гимн Кыргызстана перевели на чешский язык

Гимн Кыргызстана перевели на чешский язык. Об этом на своей странице в Facebook сообщил кыргызстанец, проживающий в Чехии, Александр Иванов.

По его словам, кыргызский гимн теперь будет доступен к полному дословному языковому пониманию чехами и по желанию может исполняться на чешском языке.

«Друзья, рад сообщить, что наконец-то осуществилась моя очередная мечта. К предстоящему 28-летию принятия гимна — 18 декабря — я представляю эквиритмический перевод текста Государственного гимна Кыргызстана на чешский язык. Это первый эквиритмический перевод кыргызского гимна с кыргызского языка на другие языки и моя первая переводческая работа на чешском. Перевод текста гимна будет опубликован и доступен на страницах чешского интернета, в том числе «Википедии» и заинтересованных изданий», — написал Александр Иванов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176930/
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