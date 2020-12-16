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Общество

Число мигрантов в России за этот год снизилось почти в два раза

В России число мигрантов за этот год снизилось почти в два раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

По данным ведомства, сейчас в России находятся около 6 миллионов мигрантов, обычно эта цифра могла достигать 11 миллионов человек.

«В РФ ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан. В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно 6 миллионов человек», — сказали в МВД.

Отмечается, что при этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у около 1 миллиона человек.

Также в ведомстве добавили, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам.

«По состоянию на 1 ноября 2020-го на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан, 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств — членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч трудовых или гражданско-правовых договоров», — подчеркнули в МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176912/
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