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Общество

В Ак-Суйском районе появился передвижной приемный пункт милиции

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области появился передвижной приемный пункт милиции. Об этом сообщили в УВД региона.

УВД региона
Фото УВД региона. В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области появился передвижной приемный пункт милиции

По его данным, такие машины, обслуживающие население Иссык-Кульского, Джети-Огузского районов и городов Каракол и Балыкчи показали эффективность. Милиционеры и представители социальных органов по любым вопросам принимали заявления и обращения граждан.

В Ак-Суйском районе живут 74 тысячи человек, в составе 14 сельских округов находиться 48 сел и один поселок городского типа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176733/
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