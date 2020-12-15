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Общество

В ID-карты граждан Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности

В идентификационную карту-паспорт гражданина Кыргызстана включена графа об этнической принадлежности. Соответствующее решение подписал и. о. премьер-министра Артем Новиков.

Изменение введены для реализации решения Конституционной палаты Верховного суда. Напомним, что КП признала неуказание графы «этническая принадлежность» в идентификационной карте — паспорте гражданина Кыргызстана образца 2017 года противоречащим статье 38 Конституции.

«Нарушается гарантия на права каждого на свободное определение и указывание своей этнической принадлежности. Теперь граждане Кыргызстана по желанию могут указывать в ID-карте национальность», — заключили в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176730/
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