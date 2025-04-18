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Общество

В Казахстане суд разрешил определять национальность ребенка не по родителям

Конституционный суд Казахстана разрешил гражданам страны выбирать национальность не по родителям.

Суд признал, что статья 65 Кодекса «О браке и семье», которая позволяет указывать национальность ребенка лишь на основании данных о матери и отце, нарушает право человека на самоидентификацию.

«Выбор, основанный на национальности родителей, безусловно, является доминирующим, вместе с тем он не всегда возможен в силу различных жизненных ситуаций (неизвестны родители, отсутствуют сведения об их национальности, ребенок усыновлен либо воспитывался другими людьми и другое). Статья 65 не учитывает такие ситуации и таким образом не в полной мере отвечает тому, что заложено в Конституции», — отмечается в обосновании КС РК.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение, связанное с ребенком, чьи мать и отец неизвестны — мать умерла, будучи не документированной, данных об отце тоже нет.

Опекун пытался внести сведения о национальности, но получил отказ. Тогда он обратился в Конституционный суд, посчитав такую норму нарушающей права ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326470/
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