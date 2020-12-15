Дядя 13-летней девочки рассказал подробности дела об изнасиловании

Изнасилованная в Тонском районе девочка находится в реабилитационном центре. Об этом 24.kg сообщил дядя пострадавшей Талант Байсеитов.

Он рассказал, что сейчас с ней работают психологи.

Родственники обвиняемых до сих пор приходят к родителям, просят прощения и предлагают деньги.

«Первый раз это случилось в начале мая 2019-го. Кочегар местной школы выследил, когда племянница пойдет в туалет, поймал ее, закрыл рот и стал душить. Надругавшись над ней, он пригрозил, что расскажет свою версию случившегося всему селу. Он и стал организатором. Второй раз девочку изнасиловал одноклассник кочегара. Первый мужчина сказал девочке, что ей позвонит его приятель, и она должна сделать то, что он скажет. Третий мужчина — родственник одного из обвиняемых. В ноябре 2019-го он украл девочку в Бишкеке, а через сутки привез в село», — рассказал Талант Байсеитов.

Во время следствия третий обвиняемый показал, что девочку ему предложили родственник и его друг. В суде он отказался от показаний, мол, своих не сдаст. Талант Байсеитов

«Девочке угрожали тем, что если она кому-то что-то расскажет, ее опозорят, выложат все в интернет. Третий насильник не женат, ему, оказывается, сказали, что если она забеременеет, он должен на ней жениться. Мужчина увез ее в Бишкек к своей сестренке. Там родственники, увидев, что моя племянница совсем ребенок, сказали ему отвезти ее обратно в село. Девочка пришла не домой, а к соседям. В это время ее искали всем селом», — сказал Талант Байсеитов.

Ранее Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что девочка беременна.