Нетрадиционные виды топлива (отходы швейной отрасли) и транспортные средства являются главными источниками загрязнения воздуха в Бишкеке. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Асхат Бердиев.

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По его словам, все думают, что основным источником загрязнения воздуха является ТЭЦ столицы.

«Но это не так. Там установлены хорошие и качественные фильтры. Загрязнение от деятельности теплоцентрали составляет лишь 10-15 процентов от общего количества факторов. У нас есть официальное заключение», — сказал Асхат Бердиев.

Гендиректор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев подчеркнул, что в городе по стандарту должно быть не более 65 тысяч автомобилей, но сегодня их количество превышает 500 тысяч. «ТЭЦ Бишкека и близлежащие населенные пункты (частный сектор) несут малое влияние на экологию», — заметил он.

Отметим, что, согласно датчикам в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе, сегодня Бишкек находится на втором месте по загрязненности среди городов мира.