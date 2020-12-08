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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Контрабанда золота. ГКНБ не может найти Болота Суюмбаева

Экс-заместитель председателя ГКНБ Болот Суюмбаев проходит по уголовному делу о контрабанде золота. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что бывшего чиновника приглашали на допрос в госкомитет, однако он не явился. Сейчас следствие разыскивает бывшего зампреда ГКНБ для проведения следственных действий.

Напомним, ранее по делу о контрабанде золота задержан бывший сотрудник АКС ГКНБ. Кроме того, в деле фигурирует и экс-глава Антикоррупционной службы Дуйшонбек Чоткараев. Его допросили пока в качестве свидетеля.

В марте 2019-го Военная прокуратура начала расследовать несколько уголовных дел, связанных с контрабандой ювелирных изделий отдельными поставщиками в сговоре с сотрудниками ГКНБ. В 2017-м одно из оперативных подразделений ведомства задержало 22 килограмма золотых украшений, ввезенных в страну контрабандным путем. Тогда руководство ГКНБ незаконно распорядилось прекратить доследственную проверку и вернуть изъятую продукцию. Поставщики контрабанды привлечены к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175976/
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