14:04
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.14
Общество

В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта

В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта и транспортной инфраструктуры. Об этом стало известно на рабочем совещании исполняющего обязанности мэра Балбака Тулобаева с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, вице-мэр Азиз Алымкулов презентовал проект реорганизации транспортной системы и инфраструктуры.

Читайте по теме
Для решения транспортного вопроса мэрия хочет сдавать линии перевозчикам

Он предложил создать единый орган — департамент транспорта и транспортной инфраструктуры. «На сегодня за городской транспорт отвечают три организации: управление городского транспорта, бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (БПАТП) и троллейбусное управление (БТУ). Для обеспечения еще большей безопасности горожан и пополнения городского бюджета департамент будет уполномочен регулировать деятельность легковых такси. К примеру, в столице зарегистрировано 19 таксомоторных служб, работают более 11,5 тысячи такси. Однако по данным Налоговой службы Бишкека, в этом году на оказание услуг такси выдано всего 9 тысяч 270 патентов на общую сумму 4 миллиона 792 тысячи сомов, остальные работают без них», — отметили в мэрии.

Для создания единой политики транспортной инфраструктуры, сокращения расходов на содержание светофорных объектов департамент будет выступать единым заказчиком по строительству остановок и средств регулирования дорожного движения.

Также единый департамент будет работать над совершенствованием действующих нормативно правовых актов, заниматься организацией парковок и стоянок, координировать проект «Безопасный город», внедрять ГЧП по предоставлению схем движения общественного транспорта и проводить конкурс на распределение маршрутов в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175928/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
У мэра новый советник. Садыр Жапаров обещал ему должность за участие в митингах
Мэрия Бишкека приглашает незрячих на бесплатные тренировки по парадзюдо
Мошенники от имени чиновников мэрии Бишкека просят деньги в соцсетях
Патрульная милиция освободила тротуар у мэрии Бишкека от припаркованных авто
В Бишкеке нашли четырех подростков, гулявших ночью без сопровождения родителей
В столичном муниципалитете сменился вице-мэр
Бишкекчанка пожаловалась на бездомных, спящих прямо у мусорных баков
Грязный и холодный автобус. Авто сняли с линии, с водителем разбираются
Возобновление экономической деятельности. Мэрия Бишкека завтра начнет рейды
Популярные новости
Кто может улететь в&nbsp;Россию. В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уточнили правила Кто может улететь в Россию. В аэропорту «Манас» уточнили правила
Кыргызстанцы на&nbsp;Новый год будут отдыхать три дня подряд Кыргызстанцы на Новый год будут отдыхать три дня подряд
Ина Крянга о&nbsp;том, что заставило ее&nbsp;поменять леса Молдовы на&nbsp;горы Кыргызстана Ина Крянга о том, что заставило ее поменять леса Молдовы на горы Кыргызстана
Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Каната Сагымбаева отпустили под домашний арест
Бизнес
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
8 декабря, вторник
14:00
В Кыргызстане возобновили работу 289 детских садов В Кыргызстане возобновили работу 289 детских садов
14:00
На правозащитницу Алену Хоменко подали в суд из-за публикации в Facebook
13:56
Возвращение в школы. Учебное заведение само выбирает рекомендуемый вариант
13:27
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
13:14
В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта