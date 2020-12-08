В мэрии Бишкека хотят создать департамент транспорта и транспортной инфраструктуры. Об этом стало известно на рабочем совещании исполняющего обязанности мэра Балбака Тулобаева с руководителями городских служб и структурных подразделений муниципалитета.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, вице-мэр Азиз Алымкулов презентовал проект реорганизации транспортной системы и инфраструктуры.

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Он предложил создать единый орган — департамент транспорта и транспортной инфраструктуры. «На сегодня за городской транспорт отвечают три организации: управление городского транспорта, бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (БПАТП) и троллейбусное управление (БТУ). Для обеспечения еще большей безопасности горожан и пополнения городского бюджета департамент будет уполномочен регулировать деятельность легковых такси. К примеру, в столице зарегистрировано 19 таксомоторных служб, работают более 11,5 тысячи такси. Однако по данным Налоговой службы Бишкека, в этом году на оказание услуг такси выдано всего 9 тысяч 270 патентов на общую сумму 4 миллиона 792 тысячи сомов, остальные работают без них», — отметили в мэрии.

Для создания единой политики транспортной инфраструктуры, сокращения расходов на содержание светофорных объектов департамент будет выступать единым заказчиком по строительству остановок и средств регулирования дорожного движения.

Также единый департамент будет работать над совершенствованием действующих нормативно правовых актов, заниматься организацией парковок и стоянок, координировать проект «Безопасный город», внедрять ГЧП по предоставлению схем движения общественного транспорта и проводить конкурс на распределение маршрутов в Бишкеке.