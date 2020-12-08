Кино без попкорна. Толекан Исмаилова о фестивале, обнажающем большие проблемы

В Кыргызстане проходит ежегодный фестиваль документальных фильмов, посвященный правам человека. 10 декабря — в День всемирной защиты прав человека состоится финал.

Организатором и идейным вдохновителем фестиваля с 2007 года является правозащитная организация «Бир дуйно Кыргызстан».

В этом году показ фильмов проходил в онлайн-формате. Коррективы внес коронавирус. На суд жюри представлено 14 документальных лент и одна игровая — «Коробка» российского режиссера Жезилды Лима.

Каждый фестиваль имеет свою тематику. Киноконкурс-2020 проходил под девизом: «Как не превратить риски в бедствия».

Глава «Бир дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилова в интервью 24.kg рассказала, какие фильмы участвовали в отборе, по каким номинациям и насколько успешно удается совмещать правозащитную линию с искусством.

— Как родилась идея проведения такого фестиваля? Документальное кино — очень специфический жанр.

— Инициатива устроить показ документальных фильмов именно на тему защиты прав человека была продиктована событиями 2007 года. Если помните, тогда прошли выборы в парламент, сопровождаемые беспрецедентными нарушениями. Реакцией на произвол стали акции протеста «Я не верю». Их участников, в числе которых были и члены нашей организации, засунули в приемник-распределитель Первомайского РОВД Бишкека. Далее последовали аресты на 10-15 суток, причем без суда и следствия. Но это время, пока мы находились в холодной камере, грязной, где кровью на стенах были написаны цифры — так люди отмечали, сколько им осталось до освобождения из этого ада, произвело настолько тяжелое впечатление, что я решила — надо об этом рассказать.

Надо донести до общественности, насколько в ужасных условиях находятся люди. Как нагло попираются их права сотрудниками закрытых учреждений и насколько эти самые сотрудники чувствуют свою безнаказанность. Толекан Исмаилова

Наработки мы позаимствовали у наших пражских коллег. Помню первые дни конкурсного отбора. Еще технически мы были не очень хорошо подготовлены. Это сейчас у нас ленты идут на трех языках с субтитрами. А тогда синхронистка стояла у проектора и переводила.

— Первый фильм помните? О чем он был?

— Хотелось бы сразу отметить такой момент. Мы с самого начала верили в успех нашего фестиваля. Без этого, наверное, у нас бы ничего и не получилось. Единомышленников нашли быстро. Многие молодые люди нас поддержали. Один из фильмов, который запомнился, — «Мечта». Скорее, даже не цельное документальное кино, а видеоролик о мальчике из Ат-Баши. Он рассказал историю подростка с непростой судьбой, но с волей и стремлением преодолеть все жизненные трудности, вырваться из этого замкнутого круга. И ему это удалось. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы такие фестивали поддерживались правительством.

Только в тех странах, где власти демократичны и ориентированы на защиту прав человека, можно говорить о развитии. Толекан Исмаилова

— Всегда ли фильмы помогают своим героям решить проблемы? Добиться реализации их прав?

— Зачастую да. В чем заключается задача режиссера и наша, как организаторов? В первую очередь — в поисках правды. Но найти ее — полдела, надо еще и добиться реакции. Приведу один пример. В 2017 году в рамках фестиваля был представлен фильм журналиста «Азаттыка» Уланбека Эгизбаева (погиб в июле 2018-го) о мальчике из Кочкорки. Ребенок — инвалид с детства. Он не может ходить. А там, где он жил, нет пандусов. Одноклассники смеялись над ним, не хотели дружить. Из-за невозможности выйти на улицу он оказался фактически отрезан от внешнего мира. Но после выхода фильма в Кочкорке пандусы построили. Картина снискала и международное признание. Она отправилась в Нью-Йорк вместе со своими создателями.

Наш фестиваль — это подспорье не только для молодых режиссеров-документалистов, кто хочет заявить о себе, но и шанс для тех, кто оказался в зоне риска и у кого нет возможности достучаться до власть имущих. Толекан Исмаилова

Они в параллельной реальности.

— В последние годы стала актуальна тема нарушения прав женщин. Они становятся жертвами семейного насилия, дискриминации на работе. Почему вы не сделали эту проблему тематикой фестиваля?

— В конкурсном показе заявлено 14 фильмов. В основном по экологии, изменению климата, чистой воде. Четыре картины — из Кыргызстана. Но во всех фильмах так или иначе затронута тема гендера. Есть ленты узкой направленности: «Они тоже мечтали. Истории дагестанских женщин», «Миссис F», «Версаль-1919. Возвращение опасных женщин». Это все о женщинах, о наших правах. На дворе XXI век, а женщины по-прежнему уязвимы. Почему? Потому что здесь, в Кыргызстане, в частности, мы живем в патриархальном обществе.

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Обострились такие понятия, как «уят» (стыдно). Из-за чего многие темы попали под запрет. Радикальный патриархат создает страшную культуру, увеличиваются разрывы между представителями полов, мужчина начинает играть доминирующую роль, он подавляет, нападает. А у женщины нет возможности защищаться. Доступ к правосудию ограничен. На местах все рычаги управления находятся в руках мужчин, женщине ничего не остается, как покориться.

Эти угрозы положению женщин в обществе поддерживаются на уровне власти. Посмотрите, что происходит: если, к примеру, женщина подвергается нападкам и насилию на работе, то рассказать об этом дома, найти поддержку в семье она не может.

А наши мигранты? Вспомните фильм «Айка». Разве в государстве, которое соблюдает положения Всеобщей декларации прав человека, возможно такое безразличие, такая жестокость по отношению к собственным гражданам? Нет. Знаете, когда вы просмотрите работы, представленные на этот фестиваль, то увидите наглядно, на примере каждой семьи, будь то в Майлуу-Суу, Сюлюкте или Ат-Баши, насколько травмированы наши люди. Как велика пропасть между богатыми и бедными, между теми, кто имеет все права, забывая об обязанностях, и теми, у кого эти права отобрали, наградив только долгом.

— То есть в фильмах, участвующих в конкурсном отборе, тема женского и детского насилия затрагивается?

— Безусловно. Детский труд, невыносимые условия, рабство. Вы думаете, рабство только в соседних странах, когда у наших соотечественников отбирают паспорта и заставляют трудиться в каторжных условиях на табачных плантациях по 20 часов в сутки? Нет. Здесь, у нас, буквально в пригороде Бишкека, студентов, работающих официантами, унижают беспрерывно, не выплачивают зарплату, выгоняют. А к девушкам беспардонные пьяные посетители пристают, администраторы кафе им не защита. Вот о чем фильмы наших авторов. Был также фильм и об участи правозащитника, узника совести Азимжане Аскарове.

— Вам едва не сорвали показ тогда...

— Да. Это был 2016 год. Мы устроили просмотр в кинотеатре «Манас». Когда погас свет и пошли первые кадры, в зал ворвались разъяренные молодчики в красных футболках, женщины плотного телосложения. Они выкрикивали оскорбления, бросали в экран бутылки.

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Зарубежные послы, которые присутствовали, были просто в шоке. Аскаров погиб. А мы до сих пор не можем добиться правосудия, чтобы его признали невиновным посмертно и восстановили все права, выплатили компенсацию.

Поэтому такие фестивали, как наш, очень нужны. Мы должны через искусство заявлять о проблеме. Не молчать. Недаром мы сделали тематикой этого посыл, чтобы риски не превратились в бедствия.

— Но пандемия коронавируса имеющиеся ранее риски, червоточины, наоборот, обнажила. А национального плана выхода из чрезвычайной ситуации у наших властей нет до сих пор.

— Вы правы. И пока он не появится, мы так и будем барахтаться. Государство, где игнорируются статьи Всеобщей декларации прав человека, не может быть названо демократичным. Поэтому мы продолжим наш просветительский фестиваль, иначе эти разрывы между сообществами и глобальными организациями не сократить.

Знаете, с одной стороны, пандемия ограничила наши возможности, с другой стороны — расширила. Все мероприятия проходят на трех языках. В этом году мы запустили лабораторию документального кино, по результатам которого будет выбран лучший проект и потом он реализуется. Нашему фестивалю исполняется 14 лет, и мы не только зажигаем звезды отечественной документалистики, мы дарим людям надежду.