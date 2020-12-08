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Общество
Сюжет: COVID-19

Ресурсы иссякли. Волонтеры прекратили кормить врачей в Бишкеке

Волонтерское движение «Гильдия добра» прекратило кормить врачей, работающих с коронавирусными пациентами, из-за отсутствия ресурсов. Об этом 24.kg сообщили сами волонтеры.

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По их словам, они помогали с питанием четырем больницам (красные зоны) и реанимационной бригаде.

«Многие друзья и просто отзывчивые граждане помогали нам с продуктами для врачей. Но сейчас мы уже выдохлись. У каждого волонтера есть семья, дела, работа, заботы. На приготовление еды для врачей уходит минимум часов пять, на доставку — два. У нас уже нет ресурсов, нет продуктов. Сейчас уже декабрь, нам нужно искать средства на акции для детей-сирот и домов престарелых», — рассказали члены волонтерского движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175828/
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