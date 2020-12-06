Температурные рекорды. Самым холодным было 6 декабря 1954 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 6 декабря 1954 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,2 градуса.

Самым теплым 6 декабря было в 2012-м, когда температура составила +19,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры декабря для столицы составляет −0,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был декабрь 1925 года со средней температурой +5,2 градуса.

Самым холодным — декабрь 1984-го со среднемесячной температурой −13,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 6 декабря ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха составит −8-10 градусов. Днем в столице будет солнечно. Воздух прогреется до −5-6 градусов.