В Бишкеке 5 декабря снег. Температура воздуха ожидается −3 градуса. День уменьшился до 9 часов 10 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Он-Арча, Айылчиева, Баба-Ата).

У кого намечается той

Нурлан Мусуралиев

Родился 5 декабря 1969 года в городе Фрунзе. Заместитель бизнес-омбудсмена.

Нуржан Бардинова

Родилась 5 декабря 1972 года в селе Покровка Иссык-Кульской области. Статс-секретарь Министерства иностранных дел КР.

Памятные даты

Киргизская АССР преобразована в Киргизскую ССР

Фото 24.kg. Выставка «Пишпек — Фрунзе — Бишкек» в Доме-музее М.Фрунзе, апрель 2018 года

По национально-территориальному размежеванию советских республик Средней Азии 14 октября 1924 года образована Кара-Киргизская АО (25 мая 1925 года переименована в Киргизскую АО) — автономная область в составе РСФСР, 1 февраля 1926 года преобразована в Киргизскую АССР, а 5 декабря 1936-го — в Киргизскую ССР.

Из союзных республик Киргизская ССР была седьмой по площади. Ее территория — 198,5 тысячи квадратных километров.

Столица — город Фрунзе (ныне Бишкек).

Международный день добровольцев

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, или Международный день добровольцев.

Добровольцы (волонтеры) — это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны.

Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свои талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Советбек Жумадылов

Фото из интернета. Советбек Жумадылов

Родился 5 декабря 1932 года в селе Тепке (ныне Тюпский район). Народный артист Киргизской ССР, заслуженный артист Киргизской ССР.

С 1953-го был в труппе Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драмтеатр имени Токтоболота Абдымомунова), где трудился до конца своей жизни, в том числе в качестве художественного руководителя.

Советбек Жумадылов сыграл десятки драматических, трагических и комедийных ролей. Создатель образов Владимира Ленина, Отелло, Эзопа, Омара Хайяма, Токтогула.

В кино с 1955 года. Снялся в таких фильмах, как «Джура», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Каныбек», и других.

Умер 24 марта 2001-го.

Родился профессор Акматбек Джаманбаев

Фото open.kg. Акматбек Джаманбаев

Родился 5 декабря 1933 года. Доктор технических наук, профессор, отличник энергетики и электрификации СССР, отличник народного образования Киргизской ССР.

Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.

Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана. При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызских углей.

Составитель терминов для кыргызской энциклопедии.

Умер 23 августа 1992 года.

Родился первый республиканский энциклопедист Закон Бейшеев

Фото из интернета. Закон Бейшеев

Родился 5 декабря 1936 года. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат государственной премии по науке и технике.

В 1972-м по решению ЦК Компартии Киргизии направлен в главную редакцию Кыргызской советской энциклопедии, где успешно проработал 44 года в различных должностях.

Под его руководством вышли в свет Кыргызская советская энциклопедия и другие отечественные издания: «Иссык-Куль. Нарын», «Иссык-Куль облусу», «Ошская область», «Фрунзе»; отраслевые — «Физика», «Химия», «Математика», «Биология», «География» и другие.

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