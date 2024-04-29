В Бишкеке 29 апреля облачно. Температура воздуха +17 градусов. День увеличился до 14 часов 3 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.00 — микрорайон «Асанбай», 23 (1-3-й подъезды), отрезки улиц Логвиненко, Баялинова, Байтика Баатыра, Медерова;
- 9.30-14.30 — отрезки улиц Куренкеева, Орозбекова, Малиновой, Тельмана;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Асановой, Жумабека, Ростовской, Лесхозной, Заводской поселок, проспекта Жибек Жолу, улиц Фурманова, Севастопольской, Руставели, проспекта Чингиза Айтматова, улица Токтогула, 98, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Бозболток, Шералиева, Садырбаева, № 6), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Курсант, Чынар);
- 9.00-16.00 — отрезки улиц Фучика, Лазо, Ленской, Кронштадтской, переулок Клубный, жилмассив «Эне-Сай» (улица Эне-Сай — 15);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Манаса, Бреславской, Витебской, Кызыл-Кийской, Можайского, Садаева, Щербакова, переулок Витебский;
- 13.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы);
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Садовой, Ростовской, Республиканской, Кудрука, Краснодонцев, Багратиона, Асановой, Араванской;
- 11.30-17.00 — село Орто-Сай.
- с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.
У кого намечается той
Эркин Тентишев
Родился 29 апреля 1962 года. Советник президента Кыргызстана на общественных началах.
Памятные даты
День города Бишкека
Весной 1878 года Пишпек как более перспективное, чем Токмак, в хозяйственном и более удобное в географическом отношении поселение переводится в уездное управление. Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.
Создан национальный парк «Ала-Арча»
В 1976 году по решению Совета министров Киргизской ССР создан национальный парк «Ала-Арча», расположенный в
Международный день танца
Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».
Главная идея праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для ее чествования, а еще ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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