В Бишкеке 29 апреля облачно. Температура воздуха +17 градусов. День увеличился до 14 часов 3 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Асанбай», 23 (1-3-й подъезды), отрезки улиц Логвиненко, Баялинова, Байтика Баатыра, Медерова;

9.30-14.30 — отрезки улиц Куренкеева, Орозбекова, Малиновой, Тельмана;

9.00-17.00 — отрезки улиц Асановой, Жумабека, Ростовской, Лесхозной, Заводской поселок, проспекта Жибек Жолу, улиц Фурманова, Севастопольской, Руставели, проспекта Чингиза Айтматова, улица Токтогула, 98, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Бозболток, Шералиева, Садырбаева, № 6), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Курсант, Чынар);

9.00-16.00 — отрезки улиц Фучика, Лазо, Ленской, Кронштадтской, переулок Клубный, жилмассив «Эне-Сай» (улица Эне-Сай — 15);

9.00-13.00 — отрезки улиц Манаса, Бреславской, Витебской, Кызыл-Кийской, Можайского, Садаева, Щербакова, переулок Витебский;

13.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы);

9.00-12.00 — отрезки улиц Садовой, Ростовской, Республиканской, Кудрука, Краснодонцев, Багратиона, Асановой, Араванской;

11.30-17.00 — село Орто-Сай.

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Эркин Тентишев

Родился 29 апреля 1962 года. Советник президента Кыргызстана на общественных началах.

Памятные даты

День города Бишкека

Фото ЦГА КФФД КР. Один из лучших домов в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, на улице Бульварной, 1909 год

Весной 1878 года Пишпек как более перспективное, чем Токмак, в хозяйственном и более удобное в географическом отношении поселение переводится в уездное управление. Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.

Создан национальный парк «Ала-Арча»

Фото Елены Гавриловой. Ала-Арчинское ущелье

В 1976 году по решению Совета министров Киргизской ССР создан национальный парк «Ала-Арча», расположенный в 40 километрах от Бишкека. Здесь произрастают около 600 видов растений, в том числе 70 видов кустарников и деревьев, 50 видов лекарственных растений. На территории парка обитают сибирская косуля, архар, кабан, козерог, лисица, заяц, волк, горностай, барсук, куница, дикобраз и каменная куропатка. Также здесь водятся снежный барс и гриф, которые занесены в Красную книгу.

Международный день танца

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Главная идея праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для ее чествования, а еще ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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