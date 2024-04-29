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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 апреля облачно. Температура воздуха +17 градусов. День увеличился до 14 часов 3 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.00 — микрорайон «Асанбай», 23 (1-3-й подъезды), отрезки улиц Логвиненко, Баялинова, Байтика Баатыра, Медерова;
  • 9.30-14.30 — отрезки улиц Куренкеева, Орозбекова, Малиновой, Тельмана;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Асановой, Жумабека, Ростовской, Лесхозной, Заводской поселок, проспекта Жибек Жолу, улиц Фурманова, Севастопольской, Руставели, проспекта Чингиза Айтматова, улица Токтогула, 98, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Бозболток, Шералиева, Садырбаева, № 6), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Курсант, Чынар);
  • 9.00-16.00 — отрезки улиц Фучика, Лазо, Ленской, Кронштадтской, переулок Клубный, жилмассив «Эне-Сай» (улица Эне-Сай — 15);
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Манаса, Бреславской, Витебской, Кызыл-Кийской, Можайского, Садаева, Щербакова, переулок Витебский;
  • 13.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Садовой, Ростовской, Республиканской, Кудрука, Краснодонцев, Багратиона, Асановой, Араванской;
  • 11.30-17.00 — село Орто-Сай.

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Эркин Тентишев

Родился 29 апреля 1962 года. Советник президента Кыргызстана на общественных началах.

Памятные даты

День города Бишкека

ЦГА КФФД КР
Фото ЦГА КФФД КР. Один из лучших домов в старом Пишпеке, принадлежавший уездному начальнику Заргиницкову, на улице Бульварной, 1909 год

Весной 1878 года Пишпек как более перспективное, чем Токмак, в хозяйственном и более удобное в географическом отношении поселение переводится в уездное управление. Пишпек становится центром Токмакского (впоследствии Пишпекского) уезда и получает официальный статус города.

Создан национальный парк «Ала-Арча»

Елены Гавриловой
Фото Елены Гавриловой. Ала-Арчинское ущелье

В 1976 году по решению Совета министров Киргизской ССР создан национальный парк «Ала-Арча», расположенный в 40 километрах от Бишкека. Здесь произрастают около 600 видов растений, в том числе 70 видов кустарников и деревьев, 50 видов лекарственных растений. На территории парка обитают сибирская косуля, архар, кабан, козерог, лисица, заяц, волк, горностай, барсук, куница, дикобраз и каменная куропатка. Также здесь водятся снежный барс и гриф, которые занесены в Красную книгу.

Международный день танца

Этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по инициативе Международного совета танца ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

Главная идея праздника — объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам День танца — это повод для ее чествования, а еще ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292736/
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